Planetoida Bennu to istny pluszak. Sonda o mało się w niej nie utopiła

Planetoida Bennu, która okrąża Słońce w ciągu 437 dni to obiekt o średnicy zaledwie 492 metrów. Obliczenia trajektorii jej lotu wskazują, że pod koniec XXII wieku, w latach 2169-2199 zbliży się ona do naszej planety i to kilkukrotnie. Nawet jeżeli szansa na uderzenie w Ziemię wynosi 1 na 3000 to zważając na rozmiary Bennu powinniśmy się o niej dowiedzieć jak najwięcej. Z pewnością za 3-4 pokolenia przyszli naukowcy nam za to podziękują.