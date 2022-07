Zdjęcie, które zobaczymy dzisiaj może stać się równie istotnym historycznie zdjęciem, które przez dekady będzie publikowane w mediach i analizowane przez naukowców badających odległy wszechświat. W nazwie zdjęcia cieszy mnie przede wszystkim dopisek "pierwsze", który sugeruje, że tak naprawdę to, co dzisiaj zobaczymy to dopiero przedsmak. Warto pamiętać, że Hubble także najpierw stworzył Głębokie Pole Hubble’a, potem Głębokie Południowe Pole Hubble’a, a w końcu Ultragłębokie Pole Hubble’a. Liczę na to, że i James Webb podąży tą samą ścieżką i w kolejnych latach i dekadach będzie starał się przebić to, co zobaczymy już dzisiaj.