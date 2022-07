Na konferencji zaplanowanej na wtorek, 12 lipca badacze zaprezentują właśnie pierwsze zdjęcia z JWST. Do samego końca nie będzie wiadomo, co będzie na tych zdjęciach i jak one wyglądają. Przed konferencją nawet media nie dostaną zdjęć pod embargo. Jednak z tego, co w rozmowach z prasą mówią naukowcy, zdjęcia są na tyle fascynujące, że gdy je po raz pierwszy zobaczyli, to wrażenia aż łzy im napłynęły do oczu. Nie ma co, to jest naprawdę wysoko zawieszona poprzeczka. Za pięć dni będziemy już wiedzieli, co mieli na myśli.