Nawilżane chusteczki utworzyły wyspę. Tony śmieci zmieniły bieg rzeki

W XIX wieku Tamiza uchodziła za jedną z najbrudniejszych rzek Europy, a najlepszym tego przykładem jest Wielki Smród z 1858 roku. I choć od tego czasu stan wód w największej rzece Wielkiej Brytanii znacząco się poprawił, to nadal jest ona daleka od ideału. Jak podaje brytyjski dziennik The Times of London, z wyrzuconych do rzeki nawilżanych chusteczek utworzyła się wyspa wielkości dwóch kortów tenisowych.