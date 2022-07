Gracze, którzy zagrają w Marvel's Spider-Man Remastered na pecetach, będą mogli włączyć Ray Tracing, jeśli tylko pozwolą im na to ich karty graficzne. Oprócz tego produkcja będzie obsługiwać technologie Nvidia DLSS, Nvidia DLAA. Nie zabraknie też opcji zmiany rozdzielczości na ultrapanoramiczną, co ucieszy posiadaczy monitorów o proporcjach 21:9 lub 32:9. Do tego dojdzie obsługa do 3 monitorów naraz.