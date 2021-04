Kolejna gra wydana pierwotnie na konsole marki Sony przestaje być produkcją na wyłączność na PlayStation. Days Gone, bo o nim mowa, już w przyszłym miesiącu trafi na komputery.

Informację o tym, kiedy dokładnie Days Gone trafi na pecety oraz na jakich platformach będzie dostępne, Sony udostępniło przed chwilą. Okazuje się, że na premierę nie trzeba będzie wcale długo czekać — gra zostanie udostępniona graczom już 18 maja 2021 r., czyli dwa lata po premierze wersji na PS4.

Days Gone trafi do sprzedaży na platformach Steam oraz Epic Games Store.

Fenomenalna produkcja typu open-world, opowiadająca o przygodach hardego bikera dwa lata po apokalipsie zombie (których mamy nie nazywać zombie), zostanie z myślą o pecetach odświeżona. Bend Studio obiecuje poprawioną oprawę graficzną, wsparcie dla ekranów 21:9, obsługę klawiatury i myszy oraz nowy tryb foto.

Nowa grupa graczy będzie mogła śledzić losy Deacona St. Johna i Boozera, którzy będą się poruszać na swoich motocyklach po malowniczym stanie Oregon, gdzie wykonują zlecenia dla nielicznych ocalałych. Odbiorców czeka kilkadziesiąt godzin zabawy, w której walki z hordami splecione są chwytającą za serce fabułą.

Warto przy tym zauważyć, że Days Gone nie jest pierwszą grą Sony, która trafia na inną platformę.

W przeszłości zdarzało się już, że gry traciły status tzw. exclusive’a, ale w ostatnich latach pecety zaczyna zalewać wręcz istne tsunami produkcji, o których ich posiadacze mogli wcześniej jedynie pomarzyć. Deweloperzy najwyraźniej uznali, że utrzymywanie statusu gry na wyłączność jest nieopłacalne.

Takim zwiastunem zmian było to, że studio Quantic Dream wydało na blaszaki swoje przygodówki Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls i Heavy Rain. Potem w sukurs Francuzom poszedł Hideo Kojima ze swoim wizjonerskim Death Stranding, a następnie… samo Sony z Horizon Zero Dawn.

Nie dziwi mnie przy tym, że Days Gone było następne w kolejce.

Produkcja od Bend Studio żyła w cieniu The Last of Us, a na premierę PlayStation 5 trafiła do zbioru darmówek, czyli PS Plus Collection. W tym miesiącu została z kolei jedną z gier w ramach PS Plus. Wraz z premierą na pecetach dostaje szansę na drugie życie, a być może na nową konsolę Sony trafi teraz next-genowa łatka…

Debiut tej jednej z najbardziej niedocenionych gier wideo ostatnich lat na nowej platformie cieszy mnie jednak z innego powodu niż potencjalny patch na PS5. Jeśli tylko Days Gone osiągnie na nowej platformie komercyjny sukces, to być może twórcy konsoli PlayStation cofną swoją decyzję o rzekomym zaprzestaniu prac nad jej kontynuacją…