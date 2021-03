Sony przedstawiło ofertę nowych gier od zaraz w ramach abonamentu PS Plus. Posiadaczy konsol PlayStation czeka rewelacyjny kwiecień 2021.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że nową ofertę PS Plus poznajemy z sieciowych doniesień poprzedzających oficjalne komunikaty prasowe. Tym razem najnowsze przecieki pochodzą z serwisu MyDealz, skoncentrowanego na agregacji promocyjnych ofert. Kilka godzin później ten sam zestaw gier zaprezentowało Sony Interactive Entertainment.

Grafika pochodząca z internetowego przecieku sugeruje rewelacyjne gry w PS Plus na kwiecień 2021.

Największą gwiazdą kwietniowego zestawienia jest Oddworld Soulstorm dla PS5. To zupełnie nowa odsłona kultowej serii, której korzenie sięgają pierwszego PlayStation. Oddworld miesza zręcznościową rozgrywkę z elementami logicznymi, posypując to jedyną w swoim rodzaju oprawą wizualną. Zadaniem gracza jest nie tylko pokonywanie kolejnych rozpadlin i pułapek, ale również ratowanie napotkanych NPC oraz unikanie przeciwników.

Do teraz mam w pamięci rewelacyjne Oddworld Abe's Oddysee ogrywane na poczciwym szaraku w latach 90. Miałem wtedy wrażenie, że wydawanie komend głosowych napotkanym postaciom jest czymś absolutnie przełomowym. Znaczną część pierwszego poziomu pamiętam w zasadzie na pamięć, pomimo ponad dwóch dekad od premiery kultowego klasyka.

Oddworld Soulstorm w PS Plus jest o tyle atrakcyjnym kąskiem, że mówimy o zupełnie nowej grze wideo, która dopiero będzie miała swoją premierę. Jako osoba planująca zakup tego tytułu w pełnej cenie, tym bardziej zacieram ręce na promocyjną ofertę PS Plusa.

Posiadacze PS4 otrzymają Days Gone oraz Zombie Army 4.

Days Gone znajduje się już w Kolekcji PS Plus dla posiadaczy PlayStation 5. Z drugiej strony, oferta kwietniowego PS Plus z Days Gone adresowana jest do posiadaczy platform PS4. Nie można więc napisać, iż Sony oferuje dwa razy to samo. Posiadacze PS5 są co prawda w pewnym stopniu pokrzywdzeni, ale gracze na PS4 zdecydowanie powinni dać szansę Days Gone.

Survival z żywymi trupami zaczyna się bardzo przeciętnie, ale z każdą kolejną godziną, misją i odblokowanym ulepszeniem tytuł staje się lepszy i bardziej wciągający. Pierwsza samodzielnie powstrzymana horda, z użyciem min oraz ciężkich karabinów maszynowych, daje niesamowitą satysfakcję. Do teraz mam w pamięci walkę o tartak, chociaż Days Gone przechodziłem dwa lata temu.