iPhone na 36 rat w Plusie - już po dwóch latach możesz wymienić go na nowy model

iPhone w sieci Plus obsługuje także standard eSIM, czy wirtualne karty SIM. Do tego operator chwali się, że uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz hotspotu osobistego. Aby wszystko działało, jak należy, należy mieć jedynie wgrany system w wersji co najmniej iOS 15.4 oraz zaktualizować ustawienia operatorskie w menu Ustawienia | Ogólne | To urządzenie.