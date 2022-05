Już jutro, czyli 10 maja, startuje nowa promocja w sieciach Plus i Plush. Dotyczy ona wyłącznie ofert prepaidowych, a więc na kartę. Na szczęście dotyczy wszystkich klientów z tego zbioru. Zarówno tych nowych, których ma ona przekonać do dołączenia do jednej z tych sieci, jak i tych wiernych i lojalnych.