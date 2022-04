Operator poinformował właśnie, że nie poprzestaje na wprowadzeniu telefonów Apple'a do swojej oferty. Opcja zakupu urządzenia na własność to tylko jeden ze sposobów na to, by klienci operatora mogli korzystać z iPhone'a. Oprócz tego firma jako jedyny operator w Polsce pozwoli klientom na zakup telefonu z gwarancją wymiany na dowolny nowszy model z oferty po dwóch latach.