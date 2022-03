Plus dogadał się w końcu z Apple'em - będzie oferował iPhone'y swoim klientom

Apple wymusza na operatorach drakońskie warunki współpracy, nie tylko finansowe, ale także związane z całym anturażem obecności marki w portfolio sieci, na co polski operator nie chciał się godzić.



Ma to też związek z tym, że Plus jako jedyny z topowych polskich operatorów jest lokalnym, niezależnym podmiotem, a trójka Orange, T-Mobile i Play są globalnymi graczami, którzy dogadują się z Apple'em na poziomie europejskim (no, może nieco poza Playem, który od listopada 2020 r. należy do francuskiego koncernu telekomunikacyjnego Iliad, operującego we Francji, Maroku, Włoszech i Polsce).