Trzy wiosenne promocje w Plusie - sprawdź, ile zyskasz oraz zaoszczędzisz

Przy dwuletniej umowie oznaczałoby to, że cały kontrakt jest niemalże połowę tańszy... ale do tego dochodzi kolejna promocja, która ponownie obniża cenę. W ramach programu smartDOM klient skorzysta ze zniżki – 25 zł przez pozostały czas trwania umowy, co obniża cenę abonamentu z np. 55 zł do zaledwie 30 zł / mies.