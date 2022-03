Plus z nową promocją: złotówka zamiast 55 zł miesięcznie za numer przez rok

Plus zachęca klientów do decydowania się na jego abonament na telefon. Nowa promocja rusza już w przyszłym tygodniu, we wtorek 8 marca 2022 r. Klienci indywidualni oraz biznesowi, którzy zdecydują się podpisać z siecią umowę, przez pierwszy rok zapłacą łącznie 12 zł za dostęp do wszystkich usług w ramach wybranej przez siebie taryfy.