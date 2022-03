Cztery smartfony w dobrej cenie i drugi Samsung za złotówkę - promocja sieci Plus

Oprócz tego w promocyjnej ofercie sieci Plus znalazły się dwa telefony marki Samsung. Pierwszy z nich, czyli Samsunga Galaxy A52s 5G, można nabyć już za złotówkę na start, a do tego dochodzi 36 rat po 56 zł miesięcznie za sprzęt, co przekłada się na 2017 zł, a przy wyborze abonamentu za min. 55 zł miesięcznie (30 GB internetu, no-limits na rozmowy i wiadomości) za złotówkę można dobrać do tego Samsunga Galaxy A03s. Oznacza to, że w cenie 2018 zł otrzymujemy nie jeden smartfon, a dwa.