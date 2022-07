2000 gier w promocji - które warto kupić? Wyprzedaż w PS Store

Jeśli ktoś przechodzi grę, a potem o niej zapomina i do niej nie wraca, to ogrywanie jej z PS Plus Extra lub PS Plus Premium jest całkiem niezłym pomysłem - wykupienie abonamentu może być tańsze niż przypisanie tej produkcji do konta. Mimo to nie wszyscy klienci chcą grać w gry w abonamencie. Co takie osoby znajdą dla siebie teraz w PS Storze?