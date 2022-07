Rozbicie abonamentu PS Plus na trzy zróżnicowane poziomy z odmiennymi benefitami to duża sprawa. Po raz pierwszy w historii polscy gracze mogą korzystać z usługi streamingu gier, wcześniej dostępnej jako PS Now wyłącznie w krajach zachodniej Europy. Poziomy Extra oraz Premium to także dodatkowy katalog gier możliwych do natychmiastowego pobrania i uruchamiania w ramach posiadanej subskrypcji.