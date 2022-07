Pierwszy dzień miesiąca. Siadasz przed PlayStation 5 i włączasz ulubioną sieciową strzelaninę. W rogu ekranu pojawia się systemowy komunikat: gratulacje, otrzymałeś 10 punktów lojalnościowych. Zobacz, na co możesz je zamienić. Okazuje się, że sumując zdobytą dyszkę z poprzednimi punktami, wychodzi nam okrągła sumka, możliwa do wymienienia na doładowanie portfela do PS Store w wysokości 50 złotych. Będzie na DLC, nad kupnem którego zastanawiałeś się kilka dni temu.