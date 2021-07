Ruszyła letnia promocja na gry w PS Store. Najlepsze zniżki na PS4 i PS5

Sony ruszyło właśnie ze swoją letnią promocją na gry. Sprawdziliśmy, na jakie zniżki mogą liczyć posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5.

Dobra wiadomość dla graczy, którzy szukają cyfrowych gier wideo na konsole PS4 oraz PS5 w dobrych cenach. Sony ruszyło właśnie z letnią promocją, a obecnie w sklepie PS Store przecenionych jest obecnie kilkaset tytułów. Przejrzeliśmy ich listę w poszukiwaniu najciekawszych okazji.

FIFA 21 w PS Store taniej niż zwykle

FIFA 21 (PS4, PS5) za 62,97 zł, czyli 79% zniżki

Co prawda już tuż za rogiem jest już FIFA 22, ale to jednocześnie najlepszy czas na zakup poprzedniej odsłony, czyli FIFA 21. Gra w wersji standardowej na konsole PS4 i PS5 przeceniona została o 79 proc., czyli do poziomu 62,97 zł. Pamiętajcie jednak, że dostęp do najnowszej odsłony serii gier sportowych poświęconej piłce nożnej możecie uzyskać również poprzez wykupienie abonamentu EA Play, co może okazać się jeszcze korzystniejsze finansowo!

Call of Duty: Black Ops - Cold War (PS4, PS5) za 164,50 zł, czyli 50% zniżki

Najnowsza odsłona cyklu strzelanin Call of Duty dostępna jest teraz za połowę ceny, a tzw. zestaw międzygeneracyjny, który pozwala zagrać zarówno na PS4, jak i na PS5, kosztuje 165,50 zł. Gracze mogą liczyć na dostęp do kampanii, która cofnie ich aż do czasów Zimnej Wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją oraz tryb multiplayer.

Pora opuścić Metro w Metro: Exodus

Metro Exodus (PS4, PS5) za 59,15 zł, czyli 65% zniżki

Najnowsza odsłona serii Metro doczekała się niedawno next-gen patcha, który dodał do gry ray-tracing. Jeśli do tej pory omijaliście kontynuację przygód Artema od 4A Games, to obecnie jest świetna okazja, by ją nadrobić, a jeśli seria jest wam w całości obca, to dwie pierwsze części cyklu w oświeconej wersji, czyli Metro 2033 Redux i Metro Last Light Redux można kupić teraz z 85-procentową zniżką za 18,60 zł (lub 12,60 zł od sztuki). Niestety jak na razie Sony nie przeceniło dodatków do Metro: Exodus, na które również warto mieć oko.

Mass Effect: Edycja legendarna (PS4, PS5) za 233,92 zł, czyli 22% zniżki

Trzy space opery w jednym, czyli Mass Effect: Edycja Legendarna to reedycja trylogii Mass Effect opowiadającej o przygodach kapitana Sheparda i jego barwnych towarzyszy. Gra została wydana przez Electronic Arts ledwie dwa miesiące temu, a już teraz można ją kupić o 22 proc. taniej i zaoszczędzić tym samym 65,08 zł.

Promocja na Disco Elysium - The Final Cut w wersji PS4/PS5

Disco Elysium - The Final Cut (PS4, PS5) za 101,40 zł, czyli 40% zniżki

Edycja konsolowa jednego z najciekawszych RPG-ów ostatnich lat doczekała się właśnie całkiem niezłej przeceny. Posiadacze konsol PS4 i PS5 mogą teraz kupić niezwykłe Disco Elysium w wersji Final Cut i udać się na przygodę rozpisaną przez karelsko-estońskiego powieściopisarza Roberta Kurvitza przy akompaniamencie brytyjskiego zespołu British Sea Power i podziwiać nietuzinkową oprawę graficzną, która bazuje na akwarelowych obrazach.

Oprócz tego Sony oferuje taniej swoje gry na wyłączność na konsolę PS5.

Zarówno wydane na premierę konsoli nowej generacji Demon’s Souls, jak i nieco młodszy Returnal, które kosztują po 339 zł w wersji bazowej, można kupić teraz o 25 proc. taniej, czyli za 254,25 zł od sztuki. Oprócz tego przeceniono cyfrową edycję Deluxe pierwszej z gier od 20 proc. na 343,20 zł oraz Cyfrową Edycję Specjalną tej drugiej o 22 proc. czyli na 303,42 zł.

Marvel’s Spider-Man i Marvel’s Spider-Man: Miles Morales przecenione

Firma przygotowała też coś dla fanów komiksów Marvela i można skorzystać ze zniżek na Marvel’s Avengers w wysokości 40 proc., a produkcja uaktualniona za darmo do wersji PS5 kosztuje teraz 125,40 zł. Wydanie o nazwie Marvel’s Avengers: Exclusive Digital Edition kosztuje z kolei 149,40 zł, a zawartość z edycji Deluxe można dokupić za 60,01 zł.

Oprócz tego dostępne są zniżki na grę Marvel’s Spider-Man w wersji na konsolę PS4 (50 proc. czyli 84,50 zł bez dodatków i 125,40 zł z dodatkami) oraz jego quasi-kontynuację w postaci Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PS4 i PS5 (25 proc. czyli 186,75 zł za edycję zwykłą i 19 proc. czyli 274,59 zł za edycję Ultimate zawierającą niedostępne osobno Marvel’s Spider-Man Remastered).