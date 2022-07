Namieszają w ofercie. Chętnie zobaczę Apple Watch Pro, ale pod jednym warunkiem

Apple Watche to fenomenalne inteligentne zegarki, które zachwycają swoją wszechstronnością oraz bogactwem funkcji. Czy to śledzenie aktywności sportowej, czy to monitorowanie parametrów zdrowotnych, czy to wreszcie korzystanie z aplikacji firm trzecich, smartwatche firmy z Cupertino wypadają świetnie. Urządzenia z tej linii mają tylko jedną wadę, jaką jest zbyt krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Mam nadzieję, że Apple Watch Pro to zmieni.



Czytaj też: