Kim Durkee spędziła pięć godzin na stole operacyjnym. Lekarzom ze szpitala w Massachusetts udało się usunąć guza, pomyślnie kończąc operację. Przez kolejne kilka dni kobieta znajdowała się pod lekarską obserwacją, a następnie wróciła do swojego domu. To właśnie z domowej przestrzeni kobieta udzieliła wywiadów, dając jasno do zrozumienia, że gdyby nie Apple Watch, jej los mógłby się potoczyć zupełnie inaczej.