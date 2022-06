W miniony wtorek, jak każdego miesiąca, Microsoft opublikował zestaw poprawek do systemów Windows i aplikacji Microsoft 365. W tym miesiącu okazał się on szczególnie istotny, bowiem usuwał podatność, którą specjaliści od cyberbezpieczeństwa określają mianem Follina. To błąd w mechanizmach przetwarzania hiperłączy przez aplikację do pomocy zdalnej, przez co w efekcie kliknięcie w odpowiednio spreparowane łącze może zapewnić przestępcy pełną kontrolę nad komputerem. A to tylko jedna z załatanych usterek.