Apple robi konferencję dla twórców aplikacji, po czym mówi wielu z nich, że mogą się zwijać z App Store'a

Apple ma inną strategię. I wyraźnie wie co robi, biorąc pod uwagę utrzymujący się od dekad fenomen tej firmy i marki. Na dziś najpopularniejszym urządzeniem elektronicznym jest telefon, a najpopularniejszym telefonem iPhone. Najpopularniejszy tablet na rynku to iPad. Żaden zegarek nie sprzedaje się tak dobrze, jak Apple Watch. Każde z tych urządzeń pozwala na instalowanie dodatkowych aplikacji, rozszerzających ich funkcjonalność. To kopalnia złota dla każdego studia deweloperskiego, które ma dobry pomysł na aplikację i wie, jak go sprzedać i rozreklamować. Za sprawą platform Apple’a, głównie iOS-a, powstały wielkie firmy i korporacje. Często z dziesiątkami milionów płacących przez iPhone’a klientów.