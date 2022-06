Przejdźmy do iPada. Apple co prawda nie dał nam Final Cuta czy Logica w wersji na tablety, ale za to mamy apkę pogody i chamską kopię aplikacji Microsoft Whiteboard. Świetna robota, Apple. Nader wszystko mamy jednak ważną nowość, czyli usprawnienie skalowania obrazu po podłączeniu iPada do zewnętrznego monitora. Dotąd iPad po podłączeniu klonował obraz, a teraz zacznie go rozszerzać, jak pełnoprawny komputer. A to, w połączeniu z szeregiem nowości w iPadOS i aplikacjami z "desktopowym" interfejsem sprawia, że teraz naprawdę wielu ludzi będzie mogło zastąpić komputer iPadem.