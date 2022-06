Sąd Najwyższy zadecydował: Apple się skończył i nie zasługuje na miano firmy myślącej inaczej

Tymczasem Steve Jobs nie tylko odrzucił oryginalną propozycję sloganu "think differently", lecz chciał, aby słowo "different" było rozumiane jako rzeczownik, jak na przykład we frazie "think: victory" (pomyśl o zwycięstwie) tyle że pokrewny rzeczownik to "difference". Czy zatem Steve Jobs uznał, że jego licencia poetica jest bardziej istotna od zasad gramatycznych? Nie do końca - w zamyśle Steve’a Jobsa ten slogan miał bowiem oznaczać "pomyśl o komputerach inaczej", zatem mamy tu do czynienia ze swoistym podmiotem (rzeczownikiem) domyślnym. Czy takie wyjaśnienie przeszłoby w eseju na zaliczenie zajęć z gramatyki języka angielskiego? Pewnie nie. Czy przeszło w kampanii reklamowej, którą zna cały świat? Oczywiście.