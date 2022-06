Wstyd, żenada kompromitacja. Amerykański program księżycowy to popis niekompetencji

Warto tutaj przypomnieć, że Chińczycy także planują załogowe loty na Księżyc. Pierwotnie jednak pierwsze chińskie plany mówiły o misji załogowej w okolicach 2030 roku. Niedawno natomiast pojawiły się informacje, że być może Chińczykom uda się... przyspieszyć realizację misji o dwa lata. Zważając na to, że Chiny, przynajmniej w sektorze kosmicznym, zawsze podają bardzo konserwatywne prognozy co do terminów i raczej mają tendencję do ich dotrzymywania, istnieje ryzyko, że na Księżyc najpierw dotrą przedstawiciele Państwa Środka, a dopiero później Amerykanie. A wtedy NASA będzie mogła winić za taki stan rzeczy tylko siebie.