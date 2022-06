Zdaniem autorów raportu jest to znak, że Meta niechybnie wycofa się z dedykowanej sekcji newsowej, zwłaszcza że na całym świecie rośnie presja, by giganci tacy jak Facebook czy Google płacili za dostarczane treści newsowe wszystkim mediom, nie tylko tym, które współpracują z nimi w ramach dedykowanych sekcji z wiadomościami. To miało spowodować, że Mark Zuckerberg nie widzi potencjału w dalszym inwestowaniu w Facebook News, ponieważ niekorzystne prawo i tak zmusi go do płacenia dostawcom treści.