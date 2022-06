Sonda przywiozła na Ziemię próbki z planetoidy Ryugu. Naukowcy znaleźli w nich budulce życia

Jak dotąd mogliśmy jedynie podejrzewać, że aminokwasy występują także na planetoidach czy kometach. Wskazywały na to chociażby badania meteorytu, który został odkryty w Algierii w 1990 roku. Teraz jednak, dzięki sondzie Hayabusa2 mamy potwierdzenie, że aminokwasy występują tak na powierzchni, jak i pod powierzchnią planetoidy, która przez ostatnie 4,5 miliarda lat nie wchodziła w interakcje z naszą planetą. Odkrycie to może nawet prowokować pytania o to, czy życie na Ziemię nie dotarło z przestrzeni kosmicznej lub o to, czy takie aminokwasy obecne są także na innych planetach i księżycach naszego układu planetarnego.