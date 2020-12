2 interakcji

Już w najbliższą sobotę w ziemską atmosferę wleci obiekt z przestrzeni kosmicznej. Nie musimy jednak wysyłać w jego stronę misji z Bruce'em Willisem. Wręcz przeciwnie, czekamy na ten obiekt.

Ale od początku

Niemal dokładnie 6 lat temu, 3 grudnia 2014 r. z Centrum Lotów Kosmicznych Tanegashima w Japonii wystartowała sonda Hayabusa 2, albo jak kto woli Sokół Wędrowny 2. Celem jej misji było dotarcie do planetoidy Ryugu, zbadanie jej z powierzchni, pobranie próbek materii i przywiezienie ich na Ziemię.

Droga do planetoidy zajęła Sokołowi niemal 4 lata. Po dotarciu do niej w czerwcu 2018 r. sonda weszła na orbitę wokół Ryugu i zaczęła poszukiwać miejsca na powierzchni, z którego można by było pobrać odrobinę materii. W międzyczasie w kierunku planetoidy poleciał sonda wysłała niewielki lądownik MASCOT.

22 lutego 2019 r. sokół wędrowny z Ziemi wylądował na powierzchni planetoidy, pobrał próbki i wzniósł się z powrotem na orbitę. Aby było jeszcze ciekawiej, kilka miesięcy później w powierzchnię planetoidy uderzył impaktor wysłany przez sondę. Dzięki temu w lipcu 2019 r. udało się pobrać także próbkę z okolic krateru powstałego w wyniku uderzenia impaktora. 13 listopada 2019 r. sonda opuściła orbitę i skierowała się w stronę Ziemi.

Ostatnia prosta

Po ponad roku podróży sonda Hayabusa 2 zbliża się w końcu do Ziemi i już za dwa dni, w sobotę, wejdzie w ziemską atmosferę i wyląduje na pustkowiach Australii. Jak na razie naukowcy i inżynierowie nie wiedzą co tak naprawdę udało się zabrać z powierzchni planetoidy i nie dowiedzą się dopóki nie wrócą z kapsułą do laboratorium w Japonii.

Nie zmienia to jednak faktu, że materia pobrana z powierzchni i spod powierzchni planetoidy będzie w stanie nam bardzo dużo powiedzieć o wczesnej historii Układu Słonecznego. Materia wewnątrz takich obiektów pozostaje często niezmieniona przez całe miliardy lat, dzięki czemu stanowią one prawdziwy wehikuł czasu.

Oglądaj powrót sokoła wędrownego

Japońska Agencja Kosmiczna planuje relację z centrum kontroli misji. Według planów relacja od 70 do 90 minut. Oczywiście niczego nie da się zaplanować, ale istnieje możliwość, że będziemy mogli obejrzeć „spadającą gwiazdę” gdy kapsuła z próbkami będzie wchodziła w ziemską atmosferę.

Jeżeli masz ochotę sam to zobaczyć, zapamiętaj, aby włączyć poniższy film o godzinie 18:00 w sobotę.