Jak przypominają naukowcy, jeżeli połączymy dwa atomy wodoru z atomem tlenu, otrzymamy wodę, ułatwiającą powstanie życia takiego jak znamy. Jeżeli do tego związku dodamy natomiast jeszcze jeden atom tlenu, otrzymamy nadtlenek wodoru, który z kolei niszczy życie. Odkryte właśnie w atmosferze trójtlenki (zwane także hydrotrioksydami (ROOOH), to związki, chemiczne z trzema połączonymi ze sobą atomami tlenu. Zważając na to, jak dużą różnicę robi atom tlenu między wodą a nadtlenkiem wodoru, istotne jest jak najszybsze poznanie właściwości trójtlenków.