Oczywiście ogólną wydajność w grach można sprawdzić za pomocą takich testów jak 3DMark, czy też Catzilla. Jeśli jednak zależy nam na sprawdzeniu wydajności komputera w konkretnej grze, można skorzystać z wbudowanych w takie tytuły benchmarków. Nie każda gra je posiada, ale sporo popularnych tytułów - owszem. Takie testy są wbudowane w choćby Far Cry 6, Guardians of The Galaxy, Cyberpunk 2077 (od wersji 1.5), Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Horizon Zero Dawn, czy World War Z.