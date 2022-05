Bycie pieszym w Polsce to kara. Oni chcą to zmienić i domagają się lepszych chodników

Można odnieść wrażenie, że kostka brukowa to jedna z tych dziwnych miłości Polaków. O ile teoretycznie nic nam do tego, co kto stawia sobie pod domem, tak zamiłowanie do niej w miastach i miasteczkach wpływa na życie każdego z mieszkańców, o ile poruszają się po chodniku. Są w Polsce osoby, które chcą zmienić to, jak buduje się w Polsce ścieżki. I mają solidne argumenty.