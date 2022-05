Ten akt prawny zmieni sposób, w jaki korzystamy z telefonów i Internetu. DMA w Europie już od 2023 r.

DMA w praktyce może oznaczać, że Apple będzie musiał pozwolić użytkownikom iPhone’ów na korzystanie z innych źródeł gier i aplikacji, niż tylko App Store, a także zapewnić inne formy płatności niż Apple Pay. To również oznacza, że będą mogły powstawać alternatywne aplikacje do obsługi sieci WhatsApp czy iMessage (to drugie wiązałoby się z dostępnością usługi iMessage na telefonach innych niż iPhone). Dla nas, użytkowników, oznacza to więc mniej sztucznych blokad ograniczających funkcjonalność urządzeń i aplikacji tylko po to, by duże firmy mogły więcej zarabiać.