61 krajów podpisało porozumienie o przyszłości Internetu. Zgadnijcie, którego zabrakło

Deklaracja Przyszłości Internetu to porozumienie, które wszyscy mogą przeczytać, klikając w to łącze internetowe (jęz. ang., plik PDF). Podpisali je przedstawiciele 61 krajów, zobowiązując się do promowania i przestrzegania zawartej w nim wizji. Zakłada ona, że Internet jest jednorodny, działa na skalę globalną, jest otwarty, umożliwia równą konkurencję i działa w sposób szanujący prawa człowieka i prawa do prywatności.