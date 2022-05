To nie są typowe matury. Pandemia COVID-19 i wywołany wojną w Ukrainie kryzys uchodźczy niewątpliwie odcisnęły swoje piętno zarówno na uczniach, jak i nauczycielach. Może się okazać, że niektóre roczniki będzie można określać mianem pokrzywdzonych, z uwagi na trudne do nadrobienia braki w edukacji szkolnej i społecznej. To jednak nie oznacza, że tegoroczny egzamin dojrzałości nie powinien być brany na poważnie. Są jednak poszlaki sugerujące, że pewna życzliwa osoba zdecydowała się zapewnić wgląd uczniom do arkuszy egzaminacyjnych.