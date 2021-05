Znów to Podlasie! Wyciekły matury z polskiego. Widać to w Google’u

71 interakcji

Według Trendów Google, tematy prac maturalnych wyciekły dziś rano do sieci, na kilka godzin przed maturami pisemnymi z języka polskiego. Rok temu na Podlasiu doszło do podobnego wycieku.

Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się maturalny egzamin pisemny z języka polskiego. Do momentu otwarcia arkuszy maturalnych, tematy rozprawek nie powinny być znane. Wygląda jednak na to, że tematy przeciekły do sieci.

Wyszukiwarka Google zdradza, że mogło dojść do wycieku pytań z matury 2021.

Tematy tegorocznej rozprawki na maturze z języka polskiego to:

temat pierwszy: „czy ambicja ułatwia osiągnięcie człowiekowi zamierzonego celu?” na bazie Lalki Bolesława Prusa,

temat drugi: „Miasto - przyjazne czy wrogie człowiekowi?” na bazie Ziemi Obiecanej W. Reymonta.

Matury rozpoczynały się o godz. 9:00, ale już od godziny 7:12 widać było nagły wzrost wyszukiwań fraz „ambicja”, „ambicja lalka” i „lalka ambicja”. Szczyt zainteresowań przypadał na godzinę 8. W momencie rozpoczęcia matur, o godzinie 9, popularność fraz spadła niemal do zera, a następnie stale rosła aż do momentu publikacji niniejszego artykułu.

Nie ma mowy o przypadku. Trendy Google pokazują, że między 7 a 8 rano diametralnie wzrosło zainteresowanie frazami z matur.

Hasła „ambicja lalka”, „lalka ambicja” oraz samo słowo „ambicja” mają w Google Trends bardzo podobny przebieg wykresów pokazujących częstotliwość wpisywania tych fraz w wyszukiwarce Google. Na przestrzeni ostatniego tygodnia wszystkie trzy frazy były wpisywane niezmiernie rzadko. Lawinowy wzrost obserwujemy od dzisiejszego poranka, a konkretnie od godziny siódmej.

Popularność frazy "ambicja lalka" w wyszukiwarce Google na przestrzeni ostatniego tygodnia.

Dla porównania, tak wygląda wykres popularności w ujęciu ostatnich 24 godzin.

Popularność frazy "ambicja lalka" w wyszukiwarce Google na przestrzeni ostatnich 24 godzin.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że wykres nie pokazuje faktycznej liczby wyszukiwań, a jedynie ich popularność względem aktualnego szczytu. Szczyt popularności ma wartość 100, a cały wykres pokazuje procentowy wzrost zainteresowania danym tematem. Można jednak założyć, że mamy do czynienia z ogromną liczbą wyszukiwań o godzinie 12, bowiem wtedy maturzyści wyszukiwali haseł z matury, po wyjściu z egzaminu. Na tym tle widać, że wyszukiwania o godzinie 8 były bardzo popularne, ponieważ sięgają do 34-50 proc. szczytu z godziny 12, w zależności od frazy.

Poranny szczyt zainteresowania przypada na 8:00, godzinę przed rozpoczęciem matur. 34 to procentowy wskaźnik popularności zapytania, nie rzeczywista liczba wyszukań.

O ile wzrost popularności naturalnej frazy „ambicja” można uznać za mało prawdopodobny przypadek, tak frazy „ambicja lalka” i „lalka ambicja” są jednoznaczne. Takie przypadki po prostu się nie zdarzają. Jeśli wierzyć Google’owi, pytania były znane przed maturami.

Do przecieku doszło na Podlasiu.

Google Trends pokazuje, że najwięcej wyszukiwań pochodziło z Podlasia. Cała sprawa staje się jeszcze ciekawsza jeśli wrócimy do ubiegłorocznych matur, gdzie również nastąpił wyciek na Podlasiu.

Pamiętajmy jednak, że na ten moment dysponujemy jedynie wykresem popularności wyszukiwań z usługi Google Trends. Nie ma żadnego stanowiska Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat autentyczności doniesień Google’a.