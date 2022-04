Przecieki matury 2022 - bzdury, trolling i oszustwa

W czerwcu 2020 roku (bo w tym roku matury wyjątkowo odbywały się w czerwcu) Internet (a konkretnie Twitter) obiegła informacja o nagłym wzroście wyszukiwań frazy "wesele elementy fantastyczne" w wyszukiwarce Google wśród użytkowników pochodzących z województwa podlaskiego. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nadmierna aktywność nie została odnotowana na 2 godziny przed egzaminem, a temat wypracowania nie brzmiał "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury."