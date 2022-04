Zmiany klimatyczne zamieniły święto w stypę. Światowy Dzień Ziemi to przypomnienie o katastrofie

I nie były to obietnice takie same jak teraz – czyli bez pokrycia. Przynajmniej na początku. Ta szalona dekada pomiędzy latami 80. a 90. zaowocowała zwalczeniem dziury ozonowej. Zamiast jednak pójść za ciosem i zgnieść zmiany klimatyczne, świat uznał, że dalszy niepohamowany rozwój i konsumpcja są ważniejsze. Skoro wyszliśmy obronną ręką teraz, to za jakiś czas znowu się to uda. A poza tym to na pewno nie będzie nasz problem – mogli myśleć politycy w latach 80.