Opierając się na naukach fizycznych badacze ustalili, że w celu uchronienia Ziemi przed prawdziwą katastrofą klimatyczną, do 2030 roku ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla musi zostać zmniejszona do 50 proc. poziomu z 2017 roku. W przeciwnym razie temperatura wzrośnie o ponad 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed ery przemysłowej. Jeżeli tego nie uda się dokonać, zdolność do ograniczania skutków zmian klimatycznych wymknie nam się spod kontroli i zasadniczo nie będziemy w stanie już niczego zatrzymać.