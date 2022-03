Jeszcze w latach 1961-1987 średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 5,9 st. C. w Suwałkach i 6,6 st. C. w Białymstoku. W okresie 1988-2019 to już odpowiednio 7,2 oraz 7,6 st. C. Wzrost jest więc widoczny gołym okiem. Będzie tylko cieplej - do końca wieku średnia temperatura w regionie wzrośnie o ok. 3 st. C.