Wydarzenie to samo w sobie nie grozi nam żadnymi poważnymi konsekwencjami. Mimo to jest to kolejne zdarzenie przypominające nam, w którą stronę zmierza klimat. Lodowiec Conger istniejący od całych tysięcy lat w ostatnich kilku dekadach powoli się kurczył. Nikt się jednak nie spodziewał, że ostatecznie bez większego ostrzeżenia zawali się do oceanu.