Pokrywa lodowa Arktyki topnieje na naszych oczach. Za 3 dekady nie będzie tam lodu

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad ilość lodu morskiego w Oceanie Arktycznym zmniejszyła się o jedną trzecią. Teraz po raz pierwszy w historii naukowcy wykorzystali satelity okrążające Ziemię po orbitach biegunowych do wykonania szczegółowych pomiarów nie tylko zasięgu lodu w Arktyce, ale także jego grubości. Do wykonania pomiarów posłużyły satelity ICESat-2 oraz CryoSat-2. Każdy z tych satelitów nieco inaczej obserwuje powierzchnię Ziemi. ICESat-2 wykorzystuje do tego LiDAR, a CryoSat-2 radar. Dopiero pełen zestaw danych pozwolił na ocenę grubości pokrywy lodowej Arktyki i jego zmiany na przestrzeni lat.