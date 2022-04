Rośnie pokolenie zmęczonych Netfliksem. Ludzie mają już dość serwisów VOD

Nie jestem specjalnie zdziwiony, że Nielsen podaje, iż internauci pomstują na liczbę dostępnych serwisów VOD. Przy takiej ich licznie trzeba albo pogodzić się z bardzo wysokimi opłatami, albo odnawiać i anulować subskrypcję każdego z nich co kilka miesięcy, a potem nadrabiać zaległości. Mimo to co do zasady widzowie nie chcą rezygnować z filmów i seriali, które mogą obejrzeć online w ramach tych mnożących się jak grzyby po deszczu usług.