Oznacza to, że za dostęp do konta Netflix z innego adresu niż tego przypisany do konta, trzeba byłoby zapłacić 1/3 ceny bazowego abonamentu w ramach dowolnej taryfy. Jeśli to rozwiązanie trafiłoby do naszego kraju, to Polacy, którzy płacą 29 zł miesięcznie za Plan Podstawowy, musieliby dorzucić miesięcznie ok. 9-10 zł za dwa dodatkowe profile używane pod innym adresem niż ten główny.