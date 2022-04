I nie jest tak, że wina leży po stronie jednego konkretnego komputera. W ciągu ostatnich dwóch lat przez moje biurko przewinęło się kilkanaście super-wydajnych maszyn i każda z nich w większym lub mniejszym stopniu wykazywała te same symptomy - o ile krótkotrwała praca nie robiła wrażenia na żadnym z nich, tak długotrwałe obciążenie prawie zawsze skutkowała stopniowym obniżaniem wydajności. W sytuacji, gdy komputer pracuje kilkanaście godzin dziennie, codziennie, dochodzi do sytuacji, w której po krótkim czasie bardzo wydajny komputer bardzo szybko przestaje takim być. A to rzecz, która w dobrze schłodzonych i napędzanych znacznie większą ilością energii komputerach stacjonarnych praktycznie się nie zdarza. Owszem, throttling występuje, ale nie w stopniu, który momentami uniemożliwia pracę - tymczasem w świecie wydajnych laptopów to niestety niechlubna norma.