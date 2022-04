W dobie tak szerokiego dostępu do wiedzy, w czasach gdy nawet dziecko w kieszeni posiada źródło informacji niemal na każdy temat, wciąż mamy tysiące osób skłonne uwierzyć w najbardziej absurdalne teorie spiskowe. To pokazuje, jak ważne jest edukowanie młodzieży (ale też i dorosłych) w krytycznym podejściu do treści dostępnych w internecie. W XXI wieku weryfikowanie źródeł internetowych powinno stanowić jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych już od najmłodszych lat, bowiem choć posiadamy dostęp do ogromnej wiedzy, to jest ona wymieszana z nieskończoną ilością głupoty i bzdur opakowanych w kolorowe sreberka, z których można robić majtki chroniące przed siecią 5G. Bez wykształcenia w sobie filtrów odsiewających teorie spiskowe, nie będziemy w stanie skorzystać z ani grama wartościowej wiedzy.