Co to jest dezinformacja? Jak z nią skutecznie walczyć? Kto ją rozsiewa i w jaki sposób? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi znajdziecie w opublikowanym właśnie przez NASK Kodeksie Dobrych Praktyk. Wśród 11 instytucji tworzących go znalazł się także Spider’s Web+.