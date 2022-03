Zorza polarna będzie widoczna w Polsce? Są duże szanse, bo Słońce się rozkręca

Źródłem zamieszania jest nadzwyczaj aktywna plama słoneczna oznaczona numerem AR2975. Od poniedziałku błyska niczym stroboskop na wiejskiej dyskotece. Rozbłyski doprowadziły do co najmniej trzech koronalnych wyrzutów masy, a każdy taki wyrzut oznacza zjonizowaną plazmę wyrzuconą w przestrzeń kosmiczną. Wszystko wskazuje na to, że zarówno w czwartek jak i w piątek możemy się na Ziemi spodziewać spowodowanych przez nią zórz polarnych, również w Polsce.