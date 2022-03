Jeżeli tym razem nie uda się wam zobaczyć zorzy polarnej, to nie ma co się smucić. W najbliższym czasie okazji do tego może być coraz więcej. Słońce przeszło przez minimum swojego 11-letniego cyklu aktywności w grudniu 2019 roku i od tego czasu jego aktywność rośnie. Maksimum aktywności spodziewane jest na lipiec 2025 roku. Do tego czasu zatem będzie się na Słońcu robiło tylko ciekawiej.