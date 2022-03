Xiaomi 12 to nie koniec nowości. Nadchodzą telefony Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi to seria telefonów ze średniej półki cenowo-wydajnościowej, ale w tym roku producent uplasował je wyjątkowo blisko tej wyższej. Za urządzenia zapłacimy równowartość od ok. 1600 do ok. 2670 zł, chociaż ich specyfikacja mogłaby wskazywać na znacznie wyższe kwoty.