Już sam fakt istnienia dysków pyłowo-gazowych wokół tych młodych gwiazd sprawia, że jest to niezwykle interesujący układ, bowiem w każdym z dysków mogą z czasem powstać planety. W efekcie byłby to zatem układ podwójny z trzema układami planetarnymi. Jeżeli jednak to mało, to należy dodać jedną istotną informację - naukowcy przyglądający się SVS 13 zidentyfikowali w każdym z dysków złożone związki organiczne, które potencjalnie mogą stać się prekursorami życia na powierzchni planet, jeżeli będą na nich panowały warunki sprzyjające powstaniu życia. Owszem, my już tego nie zobaczymy, ale sam potencjał na rozwój życia w takim miejscu jest czymś fascynującym.